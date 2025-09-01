نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثنائية.. وادي دجلة يحقق فوزه الأول في تاريخه على الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، في تحقيق الفوز على الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نايل.

جاء الهدف الأول للزمالك عن طريق ناصر ماهر، في الدقيقة 10 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد خطأ دفاعي فادح من لاعبي وادي دجلة في تأخير التمريرة استغله ماهر بقطع للكرة ومن ثم انفرد بالمرمى وسددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.



فيما تمكن أحمد فاروق من إحراز هدف التعادل لوادي دجلة، في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني للمباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.



ونجح محمود دياسطي في إحراز هدف الفوز لصالح دجلة، في الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد متابعة جيدة من داخل منطقة الجزاء.

