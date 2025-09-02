تتويج فريق النصر بطلا لدوري نادي الحمراء لكرة القدم

الحمراء ـ من سيف الهطالي ومؤمن الهنائي:

تصويرـ عبدالرحيم العبري :

توج فريق النصر بطلا لدوري نادي الحمراء لكرة القدم بعد تغلبه على فريق الشباب بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على الملعب الرئيسي للنادي تحت رعاية سعادة الشيخ سليمان بن سعيد العزري والي الحمراء والعقيد ركن متقاعد سالم بن ساعد العبري رئيس نادي الحمراء.

جاءت المباراة النهائية حماسية من الطرفين، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف وكان فريق الشباب الأفضل في الثلث الأول من هذا الشوط وتحصل لاعبوه على فرص سهلة للتهديف، تألق حارس النصر حمزة العبري في التصدي لها ليتراجع الشباب بعد ذلك ويسيطر النصر على مجريات الشوط وتحرك أمير الهنائي في وسط الميدان وأرسل تمريرات محكمة لمهاجمي النصر لم تستغل بشكل جيد وفي الشوط الثاني واصل النصر ضغطه على الشباب حتى تمكن من اللاعب محمد العبري من مباغتة حارس الشباب طلال العبري المتقدم عن مرماه ليسجل هدف الفوز لفريقه بعد ذلك جاهد فريق الشباب لتعديل النتيجة وصال لاعبوه وجالوا إلا أن فريق النصر تمكن من المحافظة على الفوز لتنتهي المباراة بالهدف الوحيد.

وبعد نهاية المباراة النهائية قام راعي الحفل بتكريم أصحاب الجوائز الفردية في البطولة، حيث حصل على جائزة هداف البطولة اللاعب فراس السليمي من فريق التعاون وجائزة أفضل حارس مرمى اللاعب حمزة العبري من فريق النصر وجائزة أفضل لاعب وحصل عليها سالم العبري من فريق النصر وجائزة أفضل إداري في البطولة وفاز بها أحمد العبري من فريق مسفاة العبريين، وجائزة أفضل مدير فريق وفاز بها أحمد الخاطري من فريق وادي غول، وتم تكريم فريق التعاون بكأس النظافة كما تم تكريم حكام المباراة النهائية وتسليم لاعبو فريق الشباب بالميداليات الفضية وتتويج لاعبي فريق النصر بكأس البطولة والميداليات الذهبية .