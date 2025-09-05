نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد يفكر في الرحيل إلى الملاعب السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا صاحب الـ32 عامًا، هدفًا لاثنين من أندية الدوري السعودي للمحترفين، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

نجم مانشستر يونايتد يفكر في الرحيل إلى الملاعب السعودية

التقارير تشير إلى أن المدافع الإنجليزي يفكر جديًا في خوض تجربة جديدة في نهاية الموسم، بعد مسيرة طويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اهتمام الأندية السعودية يأتي في إطار سعيها المستمر لجذب أسماء أوروبية بارزة لتعزيز المنافسة وزيادة شعبية البطولة عالميًا.

ماجواير بدوره لا يغلق الباب أمام الانتقال، خصوصًا مع احتمالية رحيله عن أولد ترافورد بنهاية الموسم الحالي.