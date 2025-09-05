نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة مباشرة بعد صفقة ملغاة.. جويهي محور أزمة بين كريستال بالاس وليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ستيف باريش، رئيس نادي كريستال بالاس، عقد جلسة وجهًا لوجه مع المدافع الإنجليزي مارك جويهي، البالغ من العمر 25 عامًا، وأفراد عائلته، وذلك عقب قراره المفاجئ بإلغاء انتقال اللاعب إلى ليفربول مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

الصفقة التي كانت في طريقها للإتمام تعثرت في اللحظات الأخيرة، ليبقى جويهي داخل صفوف "النسور"، وسط حالة من الغموض بشأن مستقبله خاصة مع تزايد اهتمام أندية كبرى بخدماته.

وبحسب التقرير، فإن الاجتماع جاء لطمأنة اللاعب وعائلته، وللتأكيد على رغبة النادي في استمراره كركيزة أساسية في مشروع كريستال بالاس بالموسم الحالي، رغم الضغوط الكبيرة من جانب ليفربول الساعي لتعزيز دفاعه.