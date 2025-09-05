نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع العمالقة على جوهرة كريستال بالاس مارك جويهي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية أن نادي بايرن ميونخ انضم رسميًا إلى سباق التعاقد مع المدافع الإنجليزي مارك جويهي، لاعب كريستال بالاس البالغ من العمر 25 عامًا، ليزيد من سخونة المنافسة على أحد أبرز المدافعين في البريميرليغ.

صراع العمالقة على جوهرة كريستال بالاس مارك جويهي

التقرير أكد أن ريال مدريد وبرشلونة يراقبان الوضع عن قرب، حيث يسعى كل من العملاقين الإسبانيين لتدعيم دفاعاتهما بعنصر شاب وموهوب يتمتع بخبرة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انضمام بايرن ميونخ لهذا الصراع يفتح الباب أمام منافسة أوروبية كبرى على اللاعب، خاصة في ظل اهتمام أندية الدوري الإنجليزي وعلى رأسها ليفربول، ما قد يجعل مستقبل جويهي عنوانًا لسوق الانتقالات المقبلة.