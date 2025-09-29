نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور ثنائي مصري.. مشاجرة في الدوري الكويتي بين الجهازين الفنيين للقادسية والكويت وكهربا حاول فض المشاجرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الدوري الكويتي.. اشتباكات بين الجهازين الفنيين للقادسية والكويت

بحضور ثنائي مصري.. مشاجرة في الدوري الكويتي بين الجهازين الفنيين للقادسية والكويت وكهربا حاول فض المشاجرة.

شهدت مباراة القادسية والكويت في الدوري الكويتي مشادة واشتباكات بالأيدي بين الجهازين الفنيين للناديين، وذلك بعد مراجعة حكم اللقاء إحدى الكرات عبر تقنية الفيديو.

رد فعل الاتحاد الكويتي

وأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن أسفه ورفضه التام للأحداث التي صاحبت المباراة، مؤكدًا أن هذه الأحداث تسيء لمنظومة كرة القدم والرياضة الكويتية بشكل عام.

حضور مصري

وشهدت المشاجرة حضور النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب القادسية والذي حاول التدخل لفض الاشتباكات في البداية قبل أن يتراجع، بينما يضم فريق الكويت المحترف المصري عمرو عبدالفتاح "عموري".

وانتهت المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة بفوز نادي الكويت بنتيجة 2-1 على القادسية، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الكويتي.

ترتيب الفريقين

ويحتل نادي الكويت صدارة الدوري الكويتي برصيد 10 نقاط.

فيما يأتي نادي القادسية في الوصفة برصيد 7 نقاط وبفارق 3 نقاط عن نادي الكويت المتصدر.

ويتواجد خلفه فريق العربي الذي يقع في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وله مباراة مؤجلة.