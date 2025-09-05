نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرنسا ضد أوكرانيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الاوكراني، مساء اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة فرنسا ضد أوكرانيا في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تقام مباراة فرنسا ضد أوكرانيا، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد أوكرانيا في تصفيات كأس العالم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات كأس العالم، وستنقل مباراة فرنسا ضد أوكرانيا beIN SPORTS 1 بتعليق المعلق المميز حفيظ دراجي.