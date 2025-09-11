نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم أهلي جدة: نستطيع منافسة الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيفان توني نجم منتخب إنجلترا ونادي أهلي جدة على أن الأخير يمكنه المنافسة على أعلى مستوى في كرة القدم الإنجليزية، مدعيا أنه سيكون "قريبا من المراكز الأربعة الأولى" إذا لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المهاجم السابق لبرنتفورد، الذي يخوض الآن موسمه الثاني في الأهلي، اسما رئيسيا في عودة الأهلي إلى الواجهة، على الرغم من احتلاله المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي، إذ سجل 23 هدفًا في الدوري ولعب دورًا محوريًا في فوز فريقه بدوري أبطال آسيا للنخبة في مايو، حيث سجل أهدافًا حاسمة في طريقه إلى النهائي ضد كاواساكي فرونتالي أمام أكثر من 60 ألف مشجع في جدة.

وفي لقاء مع "الغارديان" البريطانية كشف توني: الدوري السعودي للمحترفين يُستخف به على نطاق واسع ولكنه يقارن بالدوري الإنجليزي الممتاز وما قال كرستيانو رونالدو سابقا صحيح جدا. إنه دوري عالي الجودة ولا ينبغي للناس أن يستخفوا به. لقد رأينا الهلال يلعب ضد مانشستر سيتي ويهزمه. لو كان الأهلي] في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنا قدمنا أداءً جيدًا وكنا قريبين من المراكز الأربعة الأولى.

ويستهدف توني الآن أول لقب دوري للأهلي منذ 2016، وقد بدأ موسم 2025-2026 بأداء قوي، حيث سجل هدفًا في الفوز 1-0 على نيوم وسجل ثلاثية ضد العربي في كأس الملك بعد أيام قليلة.

وبقميص منتخب بلاده خاض توني 6 مباريات بما في ذلك في يورو 2024 ولم يشارك في تصفيات كأس العالم الأخيرة، ومع ذلك، لا يزال متفائلًا "إذا تم اختياري، سأبذل قصارى جهدي من أجل بلدي، ولكن إذا لم يتم اختياري، سأشجع زملائي".