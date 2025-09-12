نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مستقبل الخطيب على رأس الأهلي يدخل دائرة الغموض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن تطورات مفاجئة بشأن موقف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، من الاستمرار في منصبه الحالي وترشحه لفترة انتخابية جديدة.

مستقبل الخطيب على رأس الأهلي يدخل دائرة الغموض

ويعيش الأهلي مرحلة حرجة عقب إقالة الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إثر سلسلة من النتائج المخيبة آخرها الخسارة أمام بيراميدز في الدوري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة:"الخطيب اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه، وأكد كذلك عدم نيته الترشح في الانتخابات المقبلة لأسباب صحية"، مشيرًا إلى أن القرار ما زال غير نهائي حتى الآن.

وكان الخطيب قد حرص على حضور مران الفريق يوم الخميس، حيث وجّه رسالة دعم للاعبين أكد خلالها ثقته الكاملة في قدراتهم، وطالبهم بضرورة تجاوز المرحلة الماضية والتركيز على ما هو قادم.

يُذكر أن محمود الخطيب يتولى رئاسة الأهلي منذ عام 2018، بعد فوزه بفترتين متتاليتين تنتهي آخرهما في 2025.