وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيًا من نظيره الهولندي

أحمد جودة - القاهرة - لبحث إقامة الدولة الفلسطينية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

تلقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا من "دافيد فان فييل" وزير خارجية هولندا لبحث العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

وأعرب الوزير عبد العاطي، عن تطلعه لاستقبال نظيره الهولندي في القاهرة قريبًا لمواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد الوزير الهولندي، الحرص على تطوير العلاقات في مختلف المجالات في ظل الروابط القوية التي تجمع البلدين، وجدد التزام هولندا بتحمل مسئوليها بموجب الاتفاقيات الدولية لتأمين البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها، مؤكدًا رفضهم لأية تجاوزات تتم أمام السفارات الأجنبية في هولندا ومن ضمنها السفارة المصرية في لاهاي.

كما تناول الوزيران، خلال الاتصال التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي، الجهود المصرية الحثيثة التي تهدف إلى وقف الحرب الاسرائيلية الغاشمة في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى ترحيب مصر بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة وآخرها مساعي الرئيس الأمريكي، منوهًا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى في القطاع الناجم عن الممارسات الإسرائيلية التي تتنافى مع القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة ايجاد أفق سياسي من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.