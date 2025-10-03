نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتصمو الوفد يرحّبون بالزملاء غدًا في يوم تضامني.. ومؤتمر صحفي بحضور النقيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جريدة وبوابة الوفد ترحيبها الشديد بالسادة الزملاء الذين أعلنوا أن غدا السبت هو يوم تضامني مع المعتصمين بحزب الوفد من صحفيين وإداريين للمطالبة بحقوقهم المشروعة في تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي أقره القانون وألزم جميع المؤسسات بتنفيذه.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي في الثانية ظهر غد السبت من جريدة الوفد، بحضور الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة والصحفيين.

وكان عدد من الصحفيين على مستوى الجمهورية قد أعلنوا أن يوم السبت هو يوم تضامني مع زملائهم الذين بدأوا اعتصامهم يوم الثلاثاء الماضي ودعمهم فيه مجلس نقابة الصحفيين بالكامل برئاسة الأستاذ خالد البلشي.

ويواصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل الصحفيين والإداريين بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.

وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.