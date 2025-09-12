نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الأهلي يهزم بني ياس.. وتعادل مثير بين الشارقة وخورفكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز شباب الأهلي على ضيفه بني ياس /1صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإماراتي لكرة القدم.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن العين صاحب المركز الثاني، والنصر صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، يتذيل بني ياس ترتيب المسابقة دون أي رصيد من النقاط.

وسجل مؤنس دبور هدف شباب الأهلي الوحيد في الدقيقة.35

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، قلب الشارقة تأخره بهدفين إلى تعادل مثير 2/2 مع مضيفه خورفكان.

وتقدم خورفكان في الدقيقة 39 عن طريق طارق تيسودالي، قبل أن يضيف زميله أيلتون بوا مورتي الهدف الثاني في الدقيقة.52

ونجح الشارقة في تسجيل هدف تقليص الفارق عبر ماركوس ميلوني من ضربة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يسجل راي ماناي هدف التعادل بنفس الطريقة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

