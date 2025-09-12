نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل اعتذار الخطيب عن الانتخابات جاء بسبب تصريحات حسام غالي؟.. مصدر يكشف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن كواليس موقف محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، من خوض الانتخابات المقبلة، في ظل الجدل المثار بعد التصريحات الأخيرة لعضو مجلس الإدارة حسام غالي.

وكان غالي قد أدلى بتصريحات لافتة في أحد برامج «البودكاست»، تحدث خلالها عن طموحه في رئاسة الأهلي مستقبلًا، كما أبدى تحفظه على طريقة إدارة النادي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن القرارات تتركز في يد شخص واحد فقط.

وفي المقابل، أوضح المصدر أن قرار الخطيب بعدم خوض الانتخابات لا يرتبط على الإطلاق بتصريحات حسام غالي، مؤكدًا أن السبب الرئيسي يعود إلى توصيات الفريق الطبي المشرف على حالته الصحية.

وأضاف المصدر أن الأطباء شددوا على ضرورة ابتعاد الخطيب عن الضغوط النفسية الكبيرة المرتبطة بالعمل داخل النادي، نظرًا لتأثيرها السلبي على صحته، وهو ما دفع أسرته للتدخل وإقناعه بضرورة الابتعاد عن المشهد الرياضي والإداري خلال المرحلة المقبلة حفاظًا على سلامته.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث لم يتبقَ سوى أسابيع قليلة على موعد الانتخابات المقرر انعقادها في أواخر شهر أكتوبر المقبل.