نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس الساعات الأخيرة قبل تنحي محمود الخطيب.. اعتراض وتحذيرات ووداع وكلمة لن تنسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يكن مساء الخميس عاديًا داخل القلعة الحمراء.. في الساعات الأخيرة قبل أن يخرج محمود الخطيب ببيانه الرسمي، ساد شعور بالترقب بين المقربين منه، بعدما رجّحت كل المؤشرات أن القرار هذه المرة سيكون مختلفًا، وأن «بيبو» يستعد لوداع الكرسي الذي جلس عليه لثماني سنوات.

ضغوط العائلة والأطباء

المقربون كشفوا أن كلمات الخطيب لم تأتِ من فراغ، فالأيام الأخيرة شهدت نقاشات مطولة مع أسرته، التي أبدت رفضًا قاطعًا لاستمراره في ظل حالته الصحية الحرجة. الأطباء أيضًا جددوا توصياتهم بضرورة الابتعاد عن الضغوط، مؤكدين أن أي خطوة عكس ذلك قد تضر بصحته بشكل لا يُحتمل.

لحظة الوداع مع الفريق

وقبل إعلان القرار، حرص الخطيب على لقاء فريق كرة القدم داخل غرفة الملابس، حيث ألقى كلمات قصيرة لكنها مؤثرة، قال فيها:

"كلنا راحلون، لكن الأهلي سيبقى دائمًا. أنتم الأمانة، والجماهير تنتظر منكم أن ترفعوا الراية دائمًا."

كانت لحظة صمت، تبعها تصفيق حار من اللاعبين، الذين أدركوا أن الرجل الذي حمل النادي على كتفيه لسنوات، يسلّم الراية لجيل جديد.

البيان الأخير

وفي بيانه الرسمي، بدا واضحًا أن الخطيب كتب كلماته بعناية، بين اعتزاز بالإنجازات التي تحققت، ومرارة الرحيل المفروض عليه. استخدم تعبيرات مؤثرة مثل "التزامًا بالمسئولية – تقديرًا لثقة الجماهير – آن الأوان أن أستمع للأطباء"، ليترك رسالة واضحة أن القرار لم يكن هروبًا، بل تضحية جديدة من أجل الأهلي.

الأهلي باقٍ والخطيب يرحل

رحيل الخطيب عن المشهد الانتخابي ليس مجرد انسحاب إداري، بل صفحة جديدة تُفتح في تاريخ النادي الأكبر في إفريقيا.

وبينما يترقب الجميع هوية الرئيس القادم، ستظل كلمات بيبو الأخيرة خالدة:

"كلنا راحلون.. والأهلي هو الذي يستمر".

