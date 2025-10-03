محمود الخطيب رئيساً للنادي الأهلى لدورة جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 08:28 مساءً -

حسم محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي استمراره فى مقعد رئاسة القلعة الحمراء لدورة جديدة بالتزكية، بعد إغلاق باب الترشح مساء اليوم ولم يتقدم أحد على منصب الرئاسة.

كما حسم ياسين منصور منصب نائب رئيس الاهلي بالتزكية، بالإضافة للمهندس خالد مرتجي الذي حسم منصب أمين الصندوق بالتزكية، كما حسم الثنائي إبراهيم العامري ورويدا هشام منصب العضوية تحت السن بالتزكية.

فيما لا يزال التنافس على عضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن قائماً بين أفراد قائمة محمود الخطيب والأعضاء المستقلين.

محمود الخطيب رئيسا ( فوز بالتزكية).

ياسين منصور نائبا ( فوز بالتزكية).

خالد مرتجي نائبا ( فوز بالتزكية).

الأعضاء فوق السن من قائمة محمود الخطيب كل من: (طارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد الغزاوي ومحمد ‏الجارحي وسيد عبدالحفيظ وأحمد حسام عوض، وحازم هلال) ومستقلين 4 وهم حسن طنطاوي ومنار سعيد واحمد شريف وأحمد مجدي).

الأعضاء تحت السن ( فوز بالتزكية) إبراهيم العامري ورويدا هشام.