“الدويري”:يجب إنقاذ غزة قبل الحديث عن المصالحة الفلسطينية.. ومصر مستعدة للتهجير جيدا

أحمد جودة - القاهرة -

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إننا مع إصلاح السلطة والرئيس أبو مازن لم يعارض موقف مصر في هذا الشأن، وهو أمر تدريجي وإصلاح السلطة جزء من إصلاح المنظومة ككل.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تنسيق بين مصر وفلسطين والأردن في هذا، وأخذ أبو مازن خطوات ونحتاج أن تسير الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك، لكن الأمر المهم حاليا متى تنتهي الحرب وشكل الوضع في اليوم التالي وموقف حركة حماس والسلطة الفلسطينية والتهجير لسيناء.

وتابع أنه يجب ألا نسقط التهجير من أجندتنا ونحن مستعدون له جيدا، واليوم التالي وترتيبات المنطقة أمر يجب أن يحظى بالأولوية، فلا بد أن ننقذ غزة والقضية والمنطقة قبل الحديث عن المصالحة.