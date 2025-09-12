نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتذار الخطيب.. من يكون رئيس الأهلي القادم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن ملف الاسماء المرشحة لخلافة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خاصة بعد اعتذاره وعدم خوض الانتخابات الجديدة.

وقال عبدالهادي بتصريحات له ببرنامج اللعيب عبر قناة mbcmasr: "المرشحين لقيادة مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي هم محمود طاهر وياسين منصور وطاهر ابو زيد وابراهيم المعلم وخالد مرتجي وهم الأقرب".

وصرح إكرامي الشحات: "هذا يعني أن هناك رجال للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قادرين على قيادة السفينة وكل واحد منهم ومش هينفع ارشح واحد بس حسام غالي دلوقتي مينفعش يترشح لمنصب الرئيس ولسه صغير على هذا المنصب".

وتابع: محمد الدرندلي لو رشح نفسه هنرجع لجزئية أن اللي بيخرج من النادي الأهلي ممكن يرجع تاني ما هو خرج من الأهلي ومحمود طاهر وياسين منصور وطاهر ابو زيد التلاتة يصلحوا والترتيب هيكون ياسين منصور وبعدين محمود طاهر والمرشح الثالث كترتيب بالنسبة لي طاهر ابو زيد".

واختتم مهيب حديثه: "ياسين منصور ابتدي في تكوين قائمة له في الأهلي استعدادا للترشح لرئاسة مجلس إدارته بعد اعتذار محمود الخطيب والأقرب قبولا من الجمعية العمومية حال تكوينه قايمته وبيفكر في الدرندلي نائب رئيس وحسام غالي عضو وسيد عبدالحفيظ عضو وممكن محمد مرجان وده بعد تواصلنا مع الجمعية العمومية وفي حاجات تانية في الكواليس وده حال عدم عودة الخطيب عن قراره".

