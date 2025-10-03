نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس يواصلون دعمهم لاعتصام “الوفد” لليوم الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى اعتصام صحفيى الوفد اليوم الجمعة لدعمهم في تنفيذ مطالبهم المشروعة والقانونية بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأجور بداية من شهر سبتمبر 2025.

كما حضر جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ومحمد السيد الشاذلي عضو المجلس، للتضامن مع الزملاء.

وعلى مدار أربعة أيام منذ بدء اعتصام صحفيى الوفد فى الثلاثاء الماضي، حرص نقيب الصحفيين على مساندة صحفيى الوفد بالتواجد اليومي بمقر الاعتصام وسط محاولات التفاوض مع رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس الحزب لتحقيق مطالب الزملاء المشروعة والقانونية.

ودعا “البلشي” أعضاء، مجلس النقابة، لعقد اجتماعه الدوري داخل مقر جريدة الوفدبعد غد الأحد، فى لافتة مهمة توضح تضامن نقابة الصحفيين مع العاملين بالوفد ومطالبهم القانونية.

ويواصل صحفيو وإداريو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل العاملون في اعتصام مفتوح منذ 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات صحفية وتليفزيونية، بل ونشرتها الجريدة نفسها في صفحتها الأولى بتاريخ 9 أبريل 2025.

يُذكر أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، ألزم جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.