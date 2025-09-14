نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيما كوناتي يرفض تجديد عقده مع ليفربول ويقترب من الانتقال إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية إسبانية أن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي (26 عامًا) قد اتخذ قرارًا نهائيًا بعدم تمديد عقده مع نادي ليفربول، الذي ينتهي في صيف 2026، تمهيدًا للانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا لموقع Fichajes الإسباني، فإن كوناتي، الذي انضم إلى ليفربول في 2021 قادمًا من لايبزيغ الألماني، يرغب في خوض تجربة جديدة مع النادي الملكي، حيث يسعى ريال مدريد لتعزيز دفاعاته بلاعب يتمتع بالسرعة والقوة والقدرة على قراءة اللعب بشكل مميز.

الصفقة المرتقبة ستُعزز خط دفاع ريال مدريد في ظل المنافسة الشرسة في البطولات المحلية والأوروبية، كما أنها تأتي في إطار استراتيجية النادي لتجديد الدماء مع الحفاظ على التوازن بين الخبرة والشباب.

من جانب ليفربول، يمثل رحيل كوناتي خسارة فنية، خصوصًا في ظل عدم الاتفاق على شروط التجديد، مما يفتح الباب أمام البحث عن بدائل لتعزيز الدفاع في المستقبل القريب.