نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد يخطط للرحيل بعد فشل انتقاله إلى قيسري سبور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي من Manchester Evening News أن الجناح الشاب سام ماذر (21 عامًا) سيبحث عن فرصة للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات في يناير المقبل، بعد أن تعثرت صفقة انتقاله إلى نادي قيسري سبور التركي في آخر يوم من سوق الانتقالات الصيفي.

نجم مانشستر يونايتد يخطط للرحيل بعد فشل انتقاله إلى قيسري سبور

ويسعى ماذر للحصول على وقت لعب أكبر لتعزيز مسيرته الاحترافية، حيث لم يتمكن من فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر حتى الآن.

ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب مفاوضات مع أندية أخرى في الفترة القادمة، بحثًا عن فرصة جديدة لتحقيق انطلاقة قوية في مسيرته الكروية.