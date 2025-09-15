نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: على ادارة الأهلي ان تغير من فكرها في ملف الاعبين الجدد والمدربين الأجانب في المقال التالي

اكد عبد الحميد حسن نجم الاهلي السابق ان عماد النحاس لا يتحمل نتيجة مباراة الأحمر امام فريق انبي في الدوري الممتاز

وقال حسن في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الاهلي لا يتعامل بشكل مميز في ملف المدرب الأجنبي لا سيما في الفترة الأخيرة

ميدو: على ادارة الأهلي ان تغير من فكرها في ملف الاعبين الجدد والمدربين الأجانب

واضاف: الاهلي هو من يفرق المفاوضات على المدربين واللاعبين، وقوة الاهلي في التعاقد مع اللاعبين اكبر من الزمالك

وتابع: أتمنى ان يدير الاهلي ملف المفاوضات مع اي لاعب بشكل افضل وان يعرف من هو اللاعب وعقليته

واختتم عبد الحميد حسن تصريحاته قائلا: فكرة الإدارة للأهلي في الفترة الأخيرة ليست افضل شئ وعلى إدارة التعاقد مع اللاعبين والمدربين