هشام حنفي: لا مقارنة بين بيزيرا وزيزو.. وصفقة محمد إسماعيل ضربة معلم للزمالك

أحمد جودة - القاهرة - أشاد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي قدمه الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة، مؤكدًا أنها أفضل مباراة للزمالك منذ بداية الموسم.

وأوضح حنفي خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور أن الزمالك ظهر بشكل جماعي منظم، ونجح في استغلال نقاط القوة لديه بشكل مثالي.

وأكد حنفي أنه لا يجوز عقد مقارنة مباشرة بين خوان بيريرا لاعب الزمالك وأحمد سيد “زيزو” نجم الأهلي، مشيرًا إلى أن زيزو سبق وأن حمل الزمالك على كتفيه في فترات كثيرة، بينما بيريرا لاعب مميز ويمتلك مهارات عالية في مركزه، وكلاهما يمتلك إمكانيات كبيرة تجعل المقارنة بينهما غير منصفة.

وأضاف حنفي أن صفقة محمد إسماعيل، مدافع الزمالك الجديد، تمثل مكسبًا كبيرًا للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه لاعب قوي بدنيًا وذهنيًا، وقد يجبر محمود حمدي “الونش” على الجلوس بديلًا في بعض المباريات، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة على المراكز الدفاعية. وكشف أن الأهلي كان يسعى للتعاقد مع اللاعب قبل انتقاله للزمالك، ما يزيد من قيمة الصفقة.

وعن مستوى الأهلي، أوضح حنفي أن زيزو سيعود للتألق بمجرد عودة الفريق الأحمر لمستواه المعروف، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج لظروف أفضل تساعده على الظهور بكامل طاقته.

وانتقد في الوقت ذاته المدير الفني للأهلي عماد النحاس، بسبب قراره بالموافقة على مشاركة زيزو في مباراة إنبي الأخيرة رغم معاناته من إصابة، موضحًا أن هذا القرار كان يجب أن يخضع حصرًا للجهاز الطبي وليس لرغبة اللاعب٠