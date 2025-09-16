نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: حسام البدري الأقرب لقيادة الأهلي.. وغياب عاشور وزيزو مؤثر أمام سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن حسام البدري هو المرشح الأقوى لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه الأنسب لهذه المرحلة الحاسمة نظرًا لخبراته الكبيرة وشخصيته القوية القادرة على التعامل مع نجوم الفريق.

وقال حنفي خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور إن البدري يمتلك القدرة على فرض الانضباط داخل غرفة الملابس، وإعادة الهيبة لصفوف الأهلي، موضحًا أن شخصية البدري تمكنه من السيطرة على اللاعبين وإيقاف أي خروج عن النص.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن غياب الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” سيكون مؤثرًا على أداء الفريق، خاصة أنهما من العناصر الأساسية في التشكيل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأهلي يملك البدائل القادرة على سد هذا النقص، بفضل قوة “الاسكواد” الحالي.

وأضاف حنفي أن صفقات الأهلي الأخيرة جاءت قوية على مستوى الأسماء، لكن عدم وجود الانسجام الكافي بين اللاعبين حتى الآن انعكس على تراجع المستوى الفني والنتائج.

وأكد أن قائمة الفريق تضم عناصر مميزة للغاية، وأن المشكلة الحقيقية ليست في جودة اللاعبين بل في غياب الانسجام ووضوح الأفكار الفنية من الجهاز الفني الحالي.

وختم حنفي تصريحاته بالتأكيد على أن حسام البدري سيكون الرجل المناسب لإعادة الانضباط، وتحقيق الاستفادة القصوى من قوة لاعبي الأهلي في المرحلة المقبلة٠