لحين تحسن نتائج الفريق.. الأهلي يقرر تجميد المستحقات المالية لفريق كرة القدم

أحمد جودة - القاهرة

الأهلي، استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على تجميد المستحقات المالية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وأعلنت قناة النادي الأهلي عن تجميد المستحقات المالية والمكافآت الخاصة بفريق الكرة.

وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة السابقة، على أن يتم صرف المستحقات المالية في حالة تحسن نتائج الفريق.

وتنص لائحة فريق الكرة في الأهلي على خصم المستحقات المالية في حالة الخسارة، ولذلك لم تقرر الإدارة خصم مستحقات مالية، واكتفت بتجميدها فقط.

النتائج السلبية

ويواصل النادي الأهلي الوقوع في فخ النتائج السلبية خلال الفترة الماضية، حيث تعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وواصل الأهلي نزيف النقاط بتعادل جديد أمام إنبي بهدف لكل فريق، وذلك بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين دون رد، وكان الأهلي قد وقع في فخ التعادل في ثلاث مواجهات قبل هذه المواجهات خلال الموسم الحالي.

وكان قد تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

وارتفع رصيد نادي إنبي للنقطة التاسعة ليحتل المركز السابع.

فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام فريق سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.