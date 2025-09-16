نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب قد يتراجع عن موقفه بشأن الانتخابات حال نجاح الجمعية العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر داخل النادي الأهلي، أكد أن مازالت لجنة الحكماء تضغط بقوة من خلال حسن مصطفى ومراد فهمي من أجل عودة الخطيب عن قراره بشأن الانتخابات.

وقال الغندور في تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور: «الخطيب يتم الضغط عليه بقوة خلال الأيام المقبلة وبدأت تظهر مؤشرات إيجابية بعد أن أعلن حضورة الجمعية العمومية».

وتابع: «الخطيب وعد المقربين منه دراسة الموقف مره أخرى حال نجاح عمومية الأهلي، ولكن لم يخبرهم بشأن تراجعة رسمي».

واختتم: «المقربين من الخطيب يتوقعوا تراجعه عن موقفه بشأن الانتخابات، حل نجاح عمومية الأهلي المقبلة».