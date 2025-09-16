نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب ثنائي الأهلي عن مباراة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الغندور، أن مصدر داخل النادي الأهلي كشف غياب الثنائي إمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو عن مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الجولة السابعة من دوري نايل.

وقال الإعلامي خالد الغندور في تصرحات لبرنامجه ستاد المحور، «يغيب إمام عاشور بعد أن اشتكى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية، مع وجود اشتباه في إصابته بفيروس A».

وأكد: «يمكث عاشور ثلاثة أيام تحت الملاحظة الطبية على أن يخضع لفحوصات جديدة بعد ذلك لمزيد من الاطمئنان على حالته».

واختتم: «فيما يخضع أحمد سيد زيزو للأشعة بعد ثلاثة أيام من أجل الوقوف على مدي إصابته وحجمها ومدة غيابه».