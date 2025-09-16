السبت القادم .. الاتحاد العماني لسباقات الهجن يدشن الموسم الجديد بمنافسات المحطة الاولى فـي ثلاثة ميادين

كتب ـ خالد الجلنداني :

يدشن الاتحاد العُماني لسباقات الهجن السبت القادم منافسات المحطة الاولى من السباقات الأهلية للموسم الجديد 2025/‏2026 م، التي تقام على مدار يومي السبت والاحد 20 و21 سبتمبر الجاري في ثلاثة ميادين رئيسية هي الفليج والبشائر والأبيض، وكان الاتحاد العُماني لسباقات الهجن دعا ملاك الهجن الراغبين بالمشاركة في هذه المحطة للتسجيل المسبق عبر تطبيق الاتحاد العُماني لسباقات الهجن (OCRF) خلال الفترة من 14 الى 16 سبتمبر الجاري، ويُعد هذا الإجراء جزءًا من التنظيم الدقيق الذي يسعى الاتحاد من خلاله إلى تسهيل مشاركة الملاك وضمان سير المنافسات بسلاسة وشفافية.

وتُعد سباقات الهجن في عُمان من الرياضات التراثية التي تحظى بشعبية كبيرة، حيث تجذب ملاك الهجن والجمهور من مختلف محافظات سلطنة عمان، ويسعى الاتحاد من خلال هذا الموسم إلى تعزيز الوعي بالتراث العُماني وتشجيع الأجيال على الانخراط في هذه الرياضة مع توفير منصة تنافسية عادلة تبرز أفضل المواهب في هذا المجال.

ويتضمن الموسم 2025/‏2026 م سلسلة من المحطات التي ينظمها الاتحاد تشمل سباقات تنافسية تتيح للمشاركين إبراز مهاراتهم وقوة هجنهم إلى جانب فعاليات المزاينة التي تركز على جماليات الهجن ومعاييرها التراثية، وفعاليات المحالبة التي تسلط الضوء على إنتاجية الهجن من الألبان، وتُعد هذه الفعاليات جزءًا أساسيًا من التقاليد العُمانية التي تجمع بين التنافس الرياضي والاحتفاء بالتراث.

كما يحظى موسم سباقات الهجن بدعم مميز من شركتي شل عُمان وأوكسيدنتال عُمان اللتين تساهمان في تنظيم سباقات خاصة في مناطق الامتياز التابعة لهما، ويعكس هذا الدعم التزام الشركتين بالمساهمة في الحفاظ على الرياضات التقليدية وتعزيز مكانتها ضمن المجتمع العُماني إلى جانب دعم التنمية المستدامة في المناطق التي تعملان بها.