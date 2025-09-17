نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

يستعد ليفربول لمواجهة صعبة ومهمة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ويتسلح ليفربول بالفرعون المصري محمد صلاح المتألق في الآونة الأخيرة مع الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي بجانب عاملي الأرض والجمهور.

بينما يعتمد أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة ليفربول المقبلة على خبرة مديره الفني المخضرم الأرجنتيني دييجو سيميوني.

ومن المحتمل أن تشهد مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد مشاركة السويدي ألكسندر إيزاك صفقة ليفربول الجديدة.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على ملعب أنفيلد معقل ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد عبر قناة 3 beIN Sports وسيقوم علي الكعبي بالتعليق على أحداث اللقاء.