نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام اليوم الأربعاء مباريات هامة في مختلف البطولات العالمية والتي يتصدرها دوري أبطال أوروبا كأس الاتحاد الأسيوي والدوري المصري.

وشهد الأسبوع الحالي مباريات مثيرة خاصة على مستوى البطولات القارية.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في كافة البطولات والقنوات الناقلة:-

دوري أبطال أوروبا

أولمبياكوس ضد أيه أي بافوس - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

سلافيا براج ضد بودو جليمت - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4

أياكس ضد إنتر ميلان - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

بايرن ميونخ ضد تشيلسي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

باريس سان جيرمان ضد أتالانتا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

الدوري المصري

مقاولون العرب أمام فاركو - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الجونة أمام بتروجيت - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

المصري أمام غزل المحلة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1