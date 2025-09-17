نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يُفجّر المفاجأة ويُعلن دعمه لديمبيلي في سباق الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، عن غيابه رسميًا عن حفل الكرة الذهبية لعام 2025، المقرر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدًا أن تركيزه الكامل منصبّ على تحقيق النجاحات الجماعية مع ناديه الملكي

وفي تصريحات لشبكة CBS Sports، أوضح مبابي أنه لا يضع الجوائز الفردية ضمن أولوياته، قائلًا إن التتويج بالكرة الذهبية "سيكون نتيجة طبيعية في حال تحققت الألقاب الجماعية"، مشيرًا إلى أن العمل من أجل الفريق يسبق أي طموحات شخصية

الأكثر إثارة في تصريحاته كان إعلانه دعم زميله السابق عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، للفوز بالجائزة المرموقة، معتبرًا إياه المرشح الأبرز هذا العام بعد أن قاد فريقه لحصد أربعة ألقاب كبرى خلال الموسم

وقال مبابي في تصريحاته: "عثمان قدم موسمًا مذهلًا ويستحق أن يكون على القمة. إذا فاز بها، سيكون ذلك إنجازًا رائعًا لكرة القدم الفرنسية"