عمان ـ أ.ف.ب: افتتح الحسين إربد الأردني مشواره في مسابقة دوري أبطال آسيا 2 في كرة القدم بالفوز على ضيفه سيباهان الإيراني 1-0 على ملعب عمان الدولي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. وسجل محمود خروبة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة تقاسم بها صدارة المجموعة مع فريق اهال التركمنستاني الفائز على موهون باجان الهندي بالنتيجة ذاتها اليوم أيضا. واستفاد خروبة من تمريرة عارف الحاج وتابع الكرة من بين قدمي الحارس محمد رضا (28)، محرزا هدفه الأول في المسابقة القارية.
ويلتقي الحسين الذي يشارك للمرة الثالثة في المسابقة، مع مستضيفه اهال في الجولة الثانية في 30 سبتمبر الجاري.
