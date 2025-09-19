نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريبيرو مرشح لقيادة الرجاء المغربي بعد رحيله عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد تقرير صحفي أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، دخل ضمن دائرة الترشيحات لتولي القيادة الفنية لفريق الرجاء الرياضي المغربي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشرته شبكة "idiskitimes" الجنوب إفريقية، فإن إدارة الرجاء تفاضل بين عدة أسماء لتولي المنصب خلفًا للمدرب التونسي لسعد الشابي، الذي رحل عن الفريق مؤخرًا، ويأتي ريبيرو في مقدمة هذه الأسماء، بعد فترة قصيرة من إقالته من تدريب الأهلي.

وأشارت الشبكة إلى أن قائمة المرشحين لا تقتصر على ريبيرو فقط، بل تضم أيضًا:

الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني الحالي لشبيبة القبائل الجزائري.

الجنوب إفريقي فاضلو دافيدس، الذي يعد واحدًا من أبرز الأسماء المطروحة أمام إدارة النادي المغربي.

وكانت إدارة النادي الأهلي المصري قد أعلنت، في نهاية أغسطس الماضي، إقالة خوسيه ريبيرو من منصبه، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي لم ترقَ لطموحات الجماهير الحمراء، ليتم تعيين المدرب المصري عماد النحاس مديرًا فنيًا جديدًا للفريق في محاولة لإعادة التوازن.

رحيل ريبيرو السريع عن الأهلي وظهوره على رادار الرجاء المغربي يعكس بحث الأندية العربية والإفريقية المستمر عن مدربين ذوي خبرة أوروبية. وفي حال نجح في الحصول على منصب المدير الفني للنادي البيضاوي، فسيكون أمام تحدٍ جديد يتمثل في إعادة الفريق إلى سكة البطولات المحلية والقارية.