نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم السولية.. أصدقاء الأهلي أمس منافسوه الليلة مع سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضرب فريق الأهلي لكرة القدم في الثامنة من مساء اليوم الجمعة موعدا مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز اللاعبين في صفوف الفريقين الذي سبق لهم أن ارتدوا قميص الأهلي وسيراميكا قبل مواجهة الليلة.

يأتي على رأس قائمة اللاعبين الذين مثلوا الأهلي وسيراميكا اللاعب عمرو السولية، الذي انتقل إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا في الإنتقالات الصيفية، وجاءت القائمة على النحو التالي:

سعد سمير

كريم الدبيس

حسين السيد

خالد عبد الفتاح

كريم وليد "ندفيد"

محمد شكري

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المرتبة السادسة عشرة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المرتبة السابعة برصيد 10 نقاط.