الرياض - كتبت رنا صلاح -كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للهلال السعودي وبيراميدز، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للإسباني خوسيه جوميز الذي تمت إقالته الشهر الماضي.

مدرب بيراميدز السابق.. الأهلي يستقر على اسم المدرب الجديد | ومفاجأة سارة من الخطيب

ووفقًا لما نشرته شبكة «ESPN» العالمية بنسختها البرازيلية، فإن الأهلي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع رامون دياز ونجله إيمليانو، وذلك بعد رحيلهما عن تدريب فريق أولمبيا الباراجوياني في أغسطس الماضي.

وأضاف التقرير أن دياز تلقى أيضًا اتصالات من اتحادي بيرو وفنزويلا لبحث إمكانية توليه تدريب منتخبيهما، بجانب العرض المقدم من النادي الأهلي، مما يجعله أمام أكثر من خيار خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشبكة أن المدرب الأرجنتيني ونجله يدرسان كافة العروض المقدمة لهما، سواء من المنتخبات أو من الأهلي، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن عودة دياز للعمل في الكرة البرازيلية عبر أحد الأندية المحلية ما زالت احتمالية قائمة.

سبب اختيار رامون دياز في الأهلي؟

وكانت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي قد أكدت بأن “دياز” مرشح فوق العادة الآن لتدريب الفريق، مشيرة إلى كون الإدارة لديها قناعة كبيرة بإمكانيات وخبراته الكبيرة في الكرة العربية، وخاصة بعدما قاد الهلال وكذلك بيراميدز خلال فترات سابقة.