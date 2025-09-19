نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضع عينه على مدافع توتنهام ميكي فان دي فين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي ريال مدريد الإسباني اهتمامه بالتعاقد مع المدافع الهولندي ميكي فان دي فين، البالغ من العمر 24 عامًا، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ووفقًا لتقارير موقع Fichajes الإسباني، فقد حدّد النادي الإنجليزي قيمة اللاعب بنحو 70 مليون جنيه إسترليني، في ظل متابعة ريال مدريد الدقيقة لمستويات فان دي فين خلال الموسم الحالي.

ويعتبر اللاعب واحدًا من أبرز المدافعين الشباب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُعرف بقوته البدنية وقدرته على قراءة اللعب، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

وينتظر ريال مدريد وضوح موقف توتنهام بشأن الاستعداد للتفاوض على بيع لاعبه، قبل التحرك رسميًا لتقديم عرض رسمي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.