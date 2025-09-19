نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميامي يقترب من تجديد عقد ليونيل ميسي لعدة مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي إنتر ميامي الأمريكي من إنهاء إجراءات توقيع عقد جديد طويل الأمد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي انضم إلى الفريق في صيف 2023.

ووفقًا لشبكة ESPN، يأتي التجديد في إطار رغبة النادي في الحفاظ على خدمات ميسي لفترة إضافية، بعد أن أحدث تأثيرًا كبيرًا منذ وصوله إلى الدوري الأمريكي للمحترفين.

ومن المتوقع أن يشمل العقد الجديد مزايا مالية وشروطًا إضافية تتعلق بالمشاركة المجتمعية والترويجية للنادي، بما يعزز مكانة ميسي كلاعب رئيسي في تشكيلة إنتر ميامي خلال السنوات القادمة.