نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم صلاح يقود نادي جي لانطلاقة قوية في دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق، في قيادة نادي جي لبداية مميزة ببطولة دوري القسم الثاني، بعدما أحدث طفرة واضحة في أداء الفريق منذ توليه المسؤولية الفنية قبل انطلاق المسابقة بأسابيع قليلة.

ورغم ضيق الوقت، تمكن صلاح من بناء فريق متوازن، جمع فيه بين عناصر الخبرة من القوام القديم والصفقات الجديدة، وخلق حالة انسجام انعكست بشكل مباشر على النتائج، حيث يعتمد المدير الفني على مبدأ العدالة المطلقة في اختيار اللاعبين، مؤكدًا أن معيار المشاركة هو الكفاءة فقط.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلًا من خالد الحسيني ووجيه عبد العظيم، تحت قيادة إبراهيم صلاح، فيما يتولى رئاسة النادي محمود شيكابالا، نجم الزمالك السابق.

ونجح نادي جي في تحقيق الفوز بالجولتين الأوليين من المسابقة، حيث تفوق على حلوان في الجولة الأولى، ثم واصل تألقه بانتصار جديد على مستقبل وطن في الجولة الثانية، ليؤكد أنه سيكون أحد الفرق المنافسة بقوة هذا الموسم.