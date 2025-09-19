نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يحتاج للتحسن.. مدرب ريال مدريد ينتقد نجومه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشافي الونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد عن نجم الفريق كيليان مبابي عقب الانتصار على مارسيليا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

الونسو ينتقد نفسه ونجمه

كيف تصف نفسك كمدرب للفريق؟

تشابي ألونسو:

"لا أصف نفسي عادةً. أنا مجرد مدرب. سواءً كان الأمر جيدًا أم سيئًا، أنت من يقرر."

ما الذي يقدمه رودريغو على الجناح ولا يقدمه فينيسيوس؟

تشابي ألونسو:

"جودته، وتمريراته، وقدرته على التواصل.. لكن فينيسيوس يمتلك ذلك أيضًا. سواء كان أساسيًا أو بديلًا فهو له تأثيرٌ خاصٌ."

كيليان مبابي؟

تشابي ألونسو :

لم يكن سيئًا، يسير على الطريق الصحيح، سجل هدفين وكان له تأثير هائل على بقية اللاعبين وهو في حالة جيدة على الصعيدين الشخصي والكروي وأنا سعيد بالعمل معه