نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة شتوتجارت وسانت باولي في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي شتوتجارت مع نظيره فريق ساونت باولي اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مرسيدس بنز ارينا ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الألماني.
موعد مباراة شتوتجارت وسانت باولي
وتنطلق صافرة بداية مباراة شتوتجارت وساونت باولي مساء اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:30 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة شتوتجارت وسانت باولي
تردد قناة mbc action
القمر: نايل سات
التردد: 11470
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.