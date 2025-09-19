نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة شتوتجارت وسانت باولي في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي شتوتجارت مع نظيره فريق ساونت باولي اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مرسيدس بنز ارينا ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الألماني.

موعد مباراة شتوتجارت وسانت باولي

وتنطلق صافرة بداية مباراة شتوتجارت وساونت باولي مساء اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة شتوتجارت وسانت باولي

تردد قناة mbc action

القمر: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.