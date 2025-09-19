الارشيف / الرياضة

موعد مباراة شتوتجارت وسانت باولي في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة شتوتجارت وسانت باولي في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي شتوتجارت مع نظيره فريق ساونت باولي اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مرسيدس بنز ارينا ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الألماني.

موعد مباراة شتوتجارت وسانت باولي

وتنطلق صافرة بداية مباراة شتوتجارت وساونت باولي مساء اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة شتوتجارت وسانت باولي

تردد قناة mbc action

القمر: نايل سات

التردد: 11470
الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

مريم الجابري

