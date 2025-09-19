نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. عودة صخرة الدفاع وديانج بديلاً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي لكرة القدم في الثامنة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أعلن المدرب عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني لفريق الأهلي عن تشكيل فريقه في مباراة اليوم، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان "بيكهام"، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: مروان عطية، محمد بن رمضان، محمود حسن "تريزيجية".

خط الهجوم: بن شرقي، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج ومصطفى شوبير.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المرتبة السادسة عشرة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المرتبة السابعة برصيد 10 نقاط.

