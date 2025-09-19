نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل.. القوة الضاربة الهجومية تحكم تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا على نظيره فريق الأهلي، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه في مباراة اليوم، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل، جاستيس آرثر، رجب نبيل، حسين السيد.

خط الوسط: عمرو السولية، إبراهيم محمد، مروان عثمان.

خط الهجوم: صديق إيجولا، فخري لاكاي، إسلام عيسى.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المرتبة السادسة عشرة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المرتبة السابعة برصيد 10 نقاط.

