نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره إيفرتون، مساء اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر الجاري، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وستقام مباراة ليفربول ضد إيفرتون، مساء اليوم السبت على ملعب «آنفيلد» معقل الريدز، في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، الساعة الثالثة ونصف ظهرًا بتوقيت الإمارات.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 12 نقطة، بينما يقع إيفرتون في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس، هي الناقلة بشكل حصري على الهواء مباشرة، لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026، وستنقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون عبر قناة beIN Sports 1HD.