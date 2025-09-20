الرياضة

موعد مباراة الاتحاد ضد النجمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد ضد النجمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الاتحاد السعودي لمواجهة نظيره النجمة وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة دوري روشن.

ويحتل نادي الاتحاد السعودي المركز الثالث برصيد 6 نقاط من فوزين ولم يتعرض لهزيمة أو تعادل.

وعلى الجانب الاخر يحتل النجمة المركز السابع عشر بلا رصيد من النقاط بعد هزيمتين.

موعد مباراة النجمة والاتحاد في دوري روشن والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

وتنقل أحداث المباراة عبّر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للمسابقة.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

