عاجل - ساعة الصفر اقتربت.. وقف وشيك لإطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب

أحمد جودة - القاهرة - تلقّى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض الأربعاء من وزير الخارجية ماركو روبيو مذكّرة تقول إن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة بات "قريبا جدًا" وتطلب موافقته على إعلان بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي.

اتفاق غزة بات وشيكًا

ونصّت المذكرة التي سلّمها روبيو لترامب وشاهدها مصوّر وكالة الأنباء الفرنسية الذي كان حاضرًا في الغرفة على أن الاتفاق بات "قريبًا جدًا"، مضيفة "نحتاج موافقتك على وضع منشور على تروث سوشال قريبًا لكي تتمكّن من أن تعلن الصفقة أولًا".

في السياق نفسه، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن روبيو سلم مذكرة إلى ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض الأربعاء طلب فيها من الرئيس الأميركي إعطاء موافقته على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق باتفاق غزة.

وقالت الوكالة إن المذكرة المكتوبة بخط اليد جاء فيها "نحتاج إلى موافقتك على منشور لوسائل التواصل الاجتماعي قريبًا حتى تتمكن من الإعلان عن الاتفاق أولًا".

زيارة ترامب لمصر

كان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدًا أن اتفاقًا بين إسرائيل وحماس بشأن غزة "وشيك جدًا".

وأوضح ترامب لصحافيين في البيت الأبيض: "قد أتوجه إلى هناك في نهاية الأسبوع ربما الأحد" مضيفًا: "سنرى. لكن ثمة فرصة كبيرة جدًا. المفاوضات تسير بشكل جيد جدًا".

وقال الرئيس الأميركي "إن مفاوضاتنا الأخيرة، كما تعلمون، هي مع حماس، ويبدو أنها تسير بشكل جيد. سنبلغكم، إذا كان الأمر كذلك، سنغادر على الأرجح الأحد، وربما السبت".

وقال ترامب إنه أجرى للتو محادثة هاتفية مع مسؤولين في الشرق الأوسط، بعد انضمام مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى المحادثات في مصر.

وتابع: "السلام للشرق الأوسط هي عبارة جميلة، ونأمل أن تتحقق، هي وشيكة جدًا، وهم يقومون بعمل جيد جدًا".

وأضاف: "لدينا فريق رائع هناك، مفاوضون رائعون، وللأسف، هناك مفاوضون رائعون في الجانب الآخر أيضًا. لكنّي أعتقد أن هذا الأمر سيحدث".