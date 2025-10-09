العالم اليوم - ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على أولى مراحل خطتنا للسلام

انتم الان تتابعون خبر ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على أولى مراحل خطتنا للسلام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 02:16 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "أنا فخور جدا بالإعلان أن إسرائيل وحماس وافقتا كلتاهما على المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمناها.".

وأضاف: "هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا".

وأوضح أن "إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم".

وأكد أنه "سيتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل".

وتابع قائلا: "إنه يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المجاورة، وللولايات المتحدة. ونتوجه بالشكر إلى الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. كل التقدير لصانعي السلام!".

وأتى هذا التطور بعيد إعلان ترامب أنه قد يتوجّه إلى الشرق الأوسط في نهاية هذا الأسبوع، معتبرا أن المفاوضات الجارية منذ أربعة أيام في مصر لوضع آلية تطبيقية لخطته الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحماس "تسير بشكل جيد جدا".

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، ترامب لحضور توقيع "اتفاق غزة" في مصر حال التوصل إليه.

وخلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، قال السيسي: "الرئيس ترامب أرسل مبعوثيه بتكليف واضح بالعمل على إنهاء حرب غزة".

واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، الأربعاء، لليوم الثالث اللقاءات الخاصة ببحث آليات تطبيق مقترح ترامب بشأن غزة.