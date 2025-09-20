نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيس ضد ستاد بريست في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نيس المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبدالمنعم، لخوض مواجهة قوية أمام ستاد بريست، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2025-26.

ويستضيف ملعب فرانسيس لو بلي، المباراة المرتقبة بين نيس وستاد بريست، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الفرنسي بينوا باستيان، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب فرانسيس لو بلي.

ويحتل نيس المركز التاسع برصيد 6 نقاط، بينما يأتي ستاد بريست في المركز السابع عشر "قبل الأخير" برصيد نقطة وحيدة.

موعد مباراة نيس وستاد بريست في الدوري الفرنسي

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والتاسعة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة نيس وستاد بريست في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD8.