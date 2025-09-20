الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار مشجعي نادي ريال مدريد ونظيرة نادي إسبانيول صوب المواجهة المرتقبة اليوم، والتي من المقرر أن تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، وتأتي المباراة في أطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني موسم 2025، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل اللقاء المرتقب.

كلاسيكو ناري.. موعد مباراة ريال مدريد واسبانيول اليوم والقنوات الناقلة ومعلق المباراة في الدوري الإسباني

تقام المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين كل من نادي ريال مدريد ونظيرة نادي إسبانيول على ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 05.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 06.15 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول اليوم

يتم نقل أحداث المباراة المرتقبة اليوم والتي ستجمع بين كل من نادي ريال مدريد ونظيرة نادي إسبانيول، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث تعد الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدا عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي المعروف علي محمد علي.

تشكيل نادي ريال مدريد المتوقع اليوم

جاء تشكيل نادي ريال مدريد المتوقع اليوم أمام نظيرة نادي إسبانيول، على النحو التالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس – إيدير ميليتاو – راؤول أسينسيو – داني كارباخال.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريليان تشواميني – أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – فرانكو ماتانتونو – كيليان مبابي.