الأهلي يتفق مع جراديشار على الرحيل خلال الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 05:20 مساءً - اتفق مسئولو النادي الأهلي مع السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق على الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة 6 أشهر، بعدما كشفت الفترة الماضية تواضع قدرات اللاعب وإمكانياته الفنية.

وقال مصدر فى الأهلي، إن إدارة النادي حسمت موقف اللاعب السلوفيني، بعدما أقنعته بالرحيل خلال يناير الجاري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، من أجل قيد لاعب أجنبي بدلاً منه.

وأشار المصدر إلى أن جراديشار يمتلك حالياً عدة عروض خارجية، أبرزها من أويبست بودابست المجري، ونادي جورنيك زابجه البولندي، وإن كان العرض المجري هو الأقوى حتى الآن.

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ومنتخب مصر خارج حسابات النادى بشكل مؤقت، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، "ليس منطقياً أن نتقدم بعرض لشراء حسام عبد المجيد، رغم قرار الزمالك برحيله فى يناير، فليس من المنطقى أن يوافق ناديه على بيعه للأهلى، الأمور مختلفة بين الأهلى والزمالك عن ما يحدث بين الزمالك وبيراميدز مثلا فى صفقة ناصر ماهر".

وأضاف المصدر، "حسام عبد المجيد ضمن حسابات الأهلى لتدعيم خط الدفاع، ولكن ليس فى الوقت الحالى، خاصة بعد تألق اللاعب فى صفوف منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية فى ظل حاجة الخط الخلفى للمارد الأحمر لإحلال وتجديد كامل لاسيما بعد رحيل الثنائى محمد عبد المنعم ورامى ربيعة".