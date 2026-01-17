الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت الرئاسة التركية، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه رسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان يدعوه فيها للانضمام إلى "مجلس السلام"، المُكلف بالإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة حيث أُعلن وقف هش لإطلاق النار منذ تشرين الأول الماضي.

تركيا: ترامب دعا أردوغان للانضمام لمجلس سلام غزة

وكشف البيت الأبيض أمس الجمعة عن بعض أعضاء المجلس الذي سيرأسه ترامب.

وأُعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عضوا في "المجلس التنفيذي لغزة"، إلى جانب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر.