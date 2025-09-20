نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برباعية نظيفة.. جيرونا يخسر من ليفانتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عمق ليفانتي جراح مضيفه جيرونا وتغلب عليه 4-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

يتذيل جيرونا ترتيب الدوري الإسباني برصيد نقطة واحدة، بعدما تعادل في لقاء وخسر أربع مباريات، كما أنه سجل هدفين فقط وتلقت شباكه 14 هدفًا.

وعلى الجانب الآخر، حقق ليفانتي فوزه الأول هذا الموسم ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز 13.

وتقدم ليفانتي في الدقيقة 43 عن طريق إيثا بوينغ، قبل أن يضيف زميله كارلوس ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 70 سجل إيفان روميرو الهدف الثالث، فيما اختتم جوديون كوياليبو الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.